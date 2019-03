Addio a Faustino, il "re" dei torcinelli di Foggia: "Era una istituzione, va via un pezzo di storia"

Addio a Faustino, il "re dei torcinelli" o "turcnill" di Foggia. Tutti o quasi i foggiani, almeno una volta nella vita, si erano recati da Faustino presso il chiosco di via Luigi Rovelli a Parco San Felice, per assaporare la sua specialità.

"Era un'istituzione" scrivono sui social i suoi clienti. "Se ne va un pezzo di storia" scrive Massimo. Immancabili le battute sul web che spesso ne ricordavano l'abbandonanza della sua pietanza e la leadership nel settore.

"Ciao baffò non dimenticheremo mai i tuoi torcinelli e le serate spensierate con gli amici. Un grande pezzo di Foggia non c'è più. Ciao Faustì" il ricordo di Tonio". "Partivo da Lucera per un panino buono" commenta Maximo