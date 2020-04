E' morto il presidente del Tribunale di Foggia: addio a Corrado Di Corrado, stroncato da una malattia

Addio a Corrado Di Corrado, presidente del Tribunale di Foggia, dal settembre 2017. La Sezione Aiga di Foggia, nel ricordare con affetto e stima il compianto presidente, si stringe attorno al dolore che ha colpito la sua famiglia per la dipartita a causa di una malattia.

Il ricordo degli avvocati foggiani sui social, dimostra quanto Di Corrado fosse amato e stimato da tutti.

“Va via in punta di piedi, in assordante silenzio, una guida umana e professionale. Va via il presidente, l’amico, l’uomo retto, un pezzo di storia del Tribunale di Foggia. A noi che restiamo lascia l’eredità del suo insegnamento: il perseguimento di una giustizia umana, profonda, incorruttibile, uguale per tutti”, il cordoglio dei colleghi magistrati del Tribunale di Foggia