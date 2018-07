Se ne va un pezzo di Foggia: addio a Corradino, il salumiere di Piazza Aldo Moro con la passione per la musica

Si è spento a 82 anni Corrado d'Urso, detto Corradino, il salumiere dei foggiani di via Mario Pagano negli anni Sessanta e di piazza Aldo Moro, dai Settanta agli anni '90.

Corradino era figlio d'arte. Papà Michele era stato il timpanista-batterista della banda 'Città di Foggia' che nel 1928 vinse il primo premio nazionale 'Bande d'Italia' e aveva suonato con l'orchestra di Toscanini.

La passione per la musica travolse anche Corrado, batterista nel tempo libero di diversi complessi locali. Frequentò il 'Circolo tre bis' di piazzetta Addolorata e si esibì anche con Maina, Arbore e Telesforo. Nelle sue corde c'era però l'abilità di affettare salumi-formaggi e di servire i clienti, con i quali aveva stretto un rapporto di fiducia e di amicizia.

Corradino aveva cominciato lavorare sin da bambino presso la salumeria Sammartino di Piazza San Francesco d'Assisi, poi si era messo in proprio ed era diventato un'istituzione per foggiani e per i vacanzieri di Siponto, dove era titolare di una salumeria aperta solo nei mesi estivi. "Era tifosissimo del Foggia, mi portava sempre in trasferta a vedere i rossoneri" ricorda il nipote. I funerali si svolgeranno lunedì mattina alle 10.30 presso la chiesa di San Ciro



