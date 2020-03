San Giovanni Rotondo in lutto. Il sindaco: "Un nostro concittadino è morto per il Coronavirus"

"Cari concittadini. Oggi avrei dovuto parlarvi delle attività svolte in questi giorni e delle altre che saranno messe in campo ma stasera non posso fare a meno di esprimere tutta la mia tristezza perché nel pomeriggio un nostro concittadino, ricoverato in un ospedale della provincia, ha perso la vita a causa del COVID-19. Alla famiglia va tutto il mio affetto e la mia vicinanza"

