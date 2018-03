VIDEO | Tragedia in via Dante: cane si sporge di nuovo sul cornicione, precipita giù e muore

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Tragedia questo pomeriggio in via Dante, dove il beagle femmina tratto in salvo ieri sera dai vigili del fuoco mentre passeggiava sul cornicione di una palazzina a due piani, è precipitato giù ed è morto sul colpo.

Una persona che era lì sul posto sostiene di aver allertato il 115 alle 18.24, pochi istanti dopo essersi accorto della presenza dell’animale sul cornicione. Dall’altro capo del telefono lo avrebbero invitato a rivolgersi alla polizia locale, il cui tentativo però è risultato vano, anche perché, ha precisato, il telefono non squillava

Proprio in quel momento il beagle, nel tentativo di rientrare sul terrazzo attraverso le fessure della ringhiera, è scivolato ed è precipitato sull’asfalto: agonizzante, è morto dopo pochi minuti. Consumata la tragedia, tra lo sconcerto e la rabbia dei presenti, sul posto sono arrivati polizia e vigili del fuoco, che hanno raggiunto il terrazzo e sistemato gli altri cani all’interno dello stabile in attesa dell'arrivo della Asl e della propietaria di casa, entrambi giunti sul posto poco dopo.