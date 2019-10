Tragedia a Manfredonia, malore mentre raccoglie le olive: bracciante si accascia e muore nei campi

Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte dell'agricoltore 50enne deceduto ieri mattina, nei campi di Manfredonia. L'uomo è morto durante il lavoro, stroncato da un malore mentre era impegnato nella raccolta delle olive.

Inutili i tentativi di rianimare l'uomo: per il bracciante non c'è stato nulla fare. Sul posto, per accertare la dinamica dell'accaduto, i carabinieri e gli ispettori dello Spesal. L'uomo, spiegano i militari, era regolarmente assunto e con importanti precedenti sanitari. L'esame autoptico potrà stabilire l'eventuale nesso causa-effetto del malore con l'attività in quel momento svolta.