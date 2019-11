Addio all'avvocato e viceprocuratore Giovanni Marchesani: aveva 56 anni, "una grave perdita per tutti noi"

Lutto nel mondo dell'avvocatura e magistratura foggiana. Si è spento dopo una dura battaglia l'avvocato e viceprocuratore ordinario Giovanni Marchesani. Di San Giovanni Rotondo, aveva 56 anni. Lascia una moglie e due figlie. I funerali si svolgeranno oggi alle 16 presso la parrocchia Sant'Onofrio Anacoreta della città di San Pio.

Centinaia i messaggi di cordoglio di colleghi, amici e semplici conoscenti, che in queste ore lo ricordano come "una persona squisita" e "un grande professionista"

Il 28 settembre, giorno del suo ultimo compleanno, l'avv. Marchesani aveva pubblicato un post su Facebook in cui brindava alla vita "perché troppo breve", agli affetti e all'amicizia.

"Scusatemi tutti se non potrò ringraziarvi uno ad uno. In questo mio giorno di compleanno gli eventi mi hanno portato lontano da casa per varie problematiche che sono costretto ad affrontare in questo periodo. Vi ringrazio tutti per i graditi auguri di buon compleanno e per l'affetto che mi riservate. Il mio pensiero di cuore per voi é quello di godersi la vita, di viverla intensamente, di godersi serenamente i genitori, i fratelli, gli amici, di riappaccificare vecchi rapporti di amicizia. Tutto questo perché la vita è bella, ma sopratutto perché é troppo breve, e non ne vale la pena sprecarla per collezionate inimicizie. Arrivederci a presto, siate sereni e buona serata a voi tutti"