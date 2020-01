Se ne va un pezzo di Foggia. Addio ad Antonio, il responsabile della manutenzione delle carrozze d'epoca dell'istituto ippico

Si è spento questa mattina a Foggia un pezzo di storia del settore mascalcia, un uomo che nel suo piccolo ha lasciato il segno, che amava il suo lavoro e che ha tramandato alle nuove generazioni non solo la storia della città ma anche il mestiere e i segreti del maniscalco, di come ad esempio è possibile realizzare un ferro di cavallo.

Anche Universo Salute, di cui Antonio era stato "uno dei più vitali ospiti del Centro diurno", ha dedicato un pensiero all'ex responsabile della manutenzione delle carrozze d'epoca dell'Istituto Incremento Ippico di Foggia: "Ci mancheranno i suoi sorrisi e tanti i momenti di serenità condivisi con tutti noi al centro diurno. E' stata la figlia oggi, a inviarci un messaggio che ci ha lasciati tutti di stucco e che nonostante il dolore per la perdita ha voluto dedicare un pensiero di ringraziamento agli operatori del Centro per l'amorevole cura riservata al suo caro papà. "Grazie di tutto e grazie a tutti. Quest'anno passato con voi è stato per papà uno dei più belli degli ultimi 10." Parole che ci commuovono e ci rincuorano per la consapevolezza di aver costruito intorno ai nostri ospiti una vera seconda famiglia. Gli educatori, gli ospiti e tutti gli operatori del Centro Diurno che hanno condiviso tanti momenti con Antonio si associano al dolore dei familiari e si stringono intorno a loro in un sincero abbracio. I funerali si terranno lunedì ore 16 nella chiesa del sacro Cuore".