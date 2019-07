Vieste, accusa un malore in mare e muore annegato: tragedia al lungomare Europa

Accusa un malore in mare e muore annegato. Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, a Vieste, sul Gargano, dove un uomo è stato stroncato da un malore (forse una indigestione) mentre era in acqua, ed è poi morto annegato.

Il fatto è successo a largo degli stabilimenti balneari del lungomare Europa. Inutili i tentativi di rianimazione dell'uomo (le cui generalità non sono state rese note): per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto, insieme agli operatori del 118 e ai carabinieri, gli uomini della Capitaneria di Porto che seguono la vicenda. La salma è stata riconsegnata ai familiari.