Tragedia a Mattinata: 45enne morto per annegamento

Tragedia ieri sera nelle acque di Mattinata. Un uomo di 45 anni della Repubblica Ceca, in vacanza con gli amici sul Gargano in un villaggio turistico situato n contrada Funni, è morto per annegamento.

Stando ad una primissima ricostruzione dell'accaduto, intorno alle 20, la vittima ha salutato gli amici e preso un gommone con il quale si è allontanato senza farvi più rientro.

Non vedendolo arrivare, intorno alle 22 gli amici hanno lanciato l'allarme. Le ricerche sono durate per più di un'ora, fino alla mezzanotte, quando gli uomini della motovedetta della Capitaneria di Porto, hanno indiviudato il corpo senza vita dell'uomo, a quattro miglia dalla costa.