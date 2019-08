Tragedia a Marina di Chieuti: bagnante accusa un malore in mare e muore annegato

Tragedia, ieri pomeriggio, a Marina di Chieuti. Un bagnante di 77 anni, nato a Chieuti e residente in Francia, è morto annegato, dopo aver verosimilmente accusato un malore in mare.

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il fatto è successo intorno alle 17 di ieri. Sul posto, insieme ai sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano, sono intervenuti i carabinieri di Serracapriola per gli accertamenti del caso.