Carapelle pensa ai "sabati alternativi", per scongiurare il rischio di altri morti sulle strade

C'era anche il sindaco di Carapelle, Umberto Di Michele, ai funerali di Luigi Faregna e Giuseppe Nicola, i due ragazzi di 18 anni morti in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla Sp 83 che collega Stornara e Orta Nova: "Ammetto che è stato uno degli eventi che più ha turbato la mia vita e viverlo da sindaco mi ha fatto sentire ancora di più il peso della responsabilità di "padre" di questa grande famiglia che è Carapelle".

Il primo cittadino ha spiegato il motivo che lo ha spinto a non seguire il protocollo del lutto cittadino, che prevede il posto riservato in chiesa, la fascia tricolore con il lutto ed un eventuale intervento pubblico: "Spero che i cittadini ed i familiari non abbiano inteso la volontà di non rispettare il protocollo come una mancanza di rispetto. Ritengo che a volte sia necessario far prevalere le emozioni ed il buon senso. Ho visto tutti gli amici di Giuseppe e Luigi con la maglietta bianca ed ho voluto restare vicino a loro, in camicia bianca, senza fascia e senza posto riservato. Questo gesto ha voluto accorciare le distanze con i ragazzi nella speranza di poterli coinvolgere in quelli che don Michele ha chiamato "sabati alternativi".

Di Michele ha poi concluso: "Il nostro ruolo dovrà essere quello di organizzare incontri, eventi, attività che possano coinvolgerli il più possibile nella vita della nostra comunità ed evitare che vadano in giro a cercare altro. Questo potrà avvenire solo se avremo la capacità di indossare la fascia e nello stesso tempo la maglietta bianca. Questo tragico evento dovrà rappresentare il punto di partenza per evitare che ce ne siano altri"