In Puglia 18 morti positivi al Coronavirus. Per quanto riguarda i contagi "il più piccolo ha 4 anni", 59 l'età media

Nel corso della presentazione del Piano ospedaliero per fronteggiare l'emergenza sanitaria Coronavirus nell'ipotesi in cui il numero dei contagiati in Puglia raggiungese quota 2000, Pierluigi Lopalco, responsabile del coordinamento della emergenza epidemiologica della Regione, nel corso della videoconferenza ha riferito che i morti positivi all'infezione alla data del 15 marzo sono 18.

Le persone in Terapia Intensiva sono 34, "numeri che ci aspettavano". I casi in provincia di Foggia sono 62, provincia più colpita in termini percentuali con quella di Brindisi. La fascia d'età più colpita è quella tra i 60 e i 69 anni mentre gli uomini contagiati sono il 62%. Cinquantanove anni l'età media. Il più piccolo ha quattro anni, metà dei casi hanno sotto i 60 "ma non sono severe e critici".

