In Capitanata il 43% dei morti in Puglia per Covid-19, "preoccupante" per il leghista Riontino: "Aumentare i tamponi"

"I dati sui contagi e sui morti da Coronavirus a Foggia e provincia fanno preoccupare. A oggi si contano 37 vittime su un totale di 370 contagiati (377 positivi su 1549 nell'intera regione), il 10%, la metà dei decessi di tutta la Regione Puglia (il 43% di 86 pazienti deceduti). È quanto dichiara Vincenzo Riontino, candidato per la Lega alle prossime elezioni Regionali in Puglia. "Qui, a Foggia, abbiamo la stessa percentuale di mortalità della Lombardia, e forse la più alta del centrosud Italia. E se la media pugliese dei morti da Coronavirus è l’1% dei contagiati, a Foggia questo dato è 10 volte superiore".

"A questo punto, o il numero dei contagiati è ben superiore rispetto ai 370 che ci sono stati comunicati o c’è qualcosa che non va. Pertanto, credo che Emiliano e Piazzola debbano accendere un faro sulla situazione della provincia di Foggia e spiegarci cosa sta succedendo. Dopodiché - conclude Riontino - così come sta avvenendo in altre regioni d’Italia, è utile pensare all’ipotesi di mettere in campo azioni più restrittive nei comuni più colpiti e aumentare il numero dei tamponi per avere una situazione più chiara".