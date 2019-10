Come è morta Stefania? Il gip ordina perizia medico-legale. Deceduta in ospedale, aveva 39 anni e tre figli

E' stata accolta dal Gip Michela Valente l'opposizione dei familiari di Stefania Fede, la 39enne di Orta Nova ma residente a Stornara deceduta il 22 ottobre dello scorso anno presso l'ospedale di Cerignola, alla richiesta di archiviazione del procedimento da parte del pm Laura Simeone.

Nelle indagini - lo ricordiamo - erano stati indagati sei. L'estate scorsa, tramite le colonne di FoggiaToday, i parenti di Stefania si erano opposti alla richiesta di archiviazione chiedendo all'attività giudiziaria una risposta definitiva sui motivi che avevano provocato la morte della donna e madre di tre figli.

Questa mattina il gip ha rigettato la richiesta di archiviazione della Procura e ordinato una perizia medico legale "seria ed approfondita" - che dovrà essere eseguita entro tre mesi. "Siamo molto soddisfatti, anche se si tratta di un risultato parziale, però è importante che la vicenda non sia stata archiviata. I parenti di Stefania Fede hanno diritto di sapere e di avere giustizia. Condivido al 100% il provvedimento del GIP Valente, noi infatti chiediamo solo una valutazione medico-legale non superficiale e frettolosa come quella dei precedenti consulenti della Procura. Non molleremo mai di un millimetro e andremo fino in fondo a questa tragica vicenda" dichiara e conclude l'avvocato Michele Sodrio.

Nella foto l'avv. Michele Sodrio