Buon viaggio, ti voglio bene...

Un ricordo strappalacrime, intenso, profondo; di un cugino che una rara forma di tumore al sangue ha strappato alla terra troppo presto, ad appena 42 anni. Un uomo che ha lasciato il segno nel momento più difficile della sua vita, che oggi la gente ricorda come se lo conoscesse da tempo.

Pierpaolo era entrato nelle case dei foggiani in silenzio, con garbo e con quel sorriso in trasparenza dietro al quale si celavano la consapevolezza del male che aveva e sopportava ma anche la speranza di riuscire a sconfiggerlo, di farcela, di riuscire a vincere quella battaglia che in migliaia avevano sostenuto partecipando alla raccolta fondi.

Pierpaolo si è spento questa mattina. Martina, sua cugina, lo ricorda così: