Giovane poliziotto morto sul lavoro. Il commosso saluto di Foggia: "Ha sacrificato la vita per difendere il Paese"

Da Foggia, un commosso saluto e un momento di commemorazione per la morte dell’agente scelto Pasquale Apicella, morto lo scorso 27 aprile, a Napoli, mentre tentava di bloccare la fuga a dei rapinatori che avevano tentato un colpo in banca.

Poiché non è stato possibile rendere omaggio al giovane poliziotto a causa delle restrizioni previste dall’emergenza sanitaria in atto una delegazione delle segreterie provinciali dei sindacati di polizia Sap e Siulp, nel rispetto delle attuali misure di distanziamento sociale, hanno organizzato una piccola cerimonia di commemorazione svolta questa mattina, in contemporanea ai funerali di Stato, dinanzi al monumento dei caduti, in piazza Italia, a Foggia.

“Piangiamo un altro collega che ha sacrificato la propria vita per servire il paese e per difendere la legalità. Un sacrificio che ci auguriamo non resti vano e che merita di essere adeguatamente ricordato”, spiegano dalle segreterie dei due sindacati.

“Per questo motivo, contemporaneamente in tutta Italia, avverrà la medesima cerimonia commemorativa da parte dei nostri colleghi. Spiace solo che, ufficialmente, nessun rappresentante dell’amministrazione potrà presenziare in quanto - pare - sia stato impedito da superiori disposizioni. In questi momenti che dovrebbero unire tutta la nostra comunità, rattrista che inutili personalismi, risultino invece di divisione. Pasquale lascia moglie e due figli piccoli a cui Sap e Siulp si stringono con calore ed affetto”.