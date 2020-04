Grave lutto nel mondo dell'imprenditoria foggiana: "Michele era un punto di riferimento e sempre in prima linea "

Confindustria Foggia esprime commosso cordoglio per la tragica e prematura scomparsa dell’imprenditore Michele Tartaglia. “Ci uniamo al dolore della famiglia per questo grave lutto - ha dichiarato il presidente di Confindustria Foggia, Gianni Rotice – e per la perdita di un punto di riferimento per l’imprenditoria e l’economia dell’Alto Tavoliere, ma anche di una persona di non comuni doti umane”.

“Con Michele Tartaglia - ha aggiunto Giuseppe Moriello, responsabile settore vitivinicolo di Confindustria Foggia - scompare un amico ed un imprenditore sempre in prima linea su tutte le questioni più attuali riguardanti l’enologia di Capitanata”.

