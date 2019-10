Operaio morto schiacciato da una balla di fieno, imputati rinviati a giudizio per omicidio colposo. L'avv. Sodrio: "Dimostreremo loro innocenza"

La Procura della Repubblica di Foggia ha richiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo nei confronti di Saverio Conte e Luigi Pompa, rispettivamente dipendente alla guida del muletto e datore di lavoro dell'omonima azienda agricola in località Arpinova a Foggia, al cui interno il 24 ottobre 2018 ha perso la vita Michele Tarallo, l'operaio morto schiacciato da una balla di fieno.

Secondo il PM Galli il Conte e il Pompa sarebbero corresponsabili per la morte dell'operaio, il primo perchè conducendo il muletto non avrebbe prestato la dovuta attenzione, il secondo perchè non avrebbe fornito le opportune istruzioni e cautele.

Il legale dei due imputati, l'avv. Michele Sodrio, nel precisare che Pompa e Conte sono "profondamente dispiaciuti per l'accaduto", sottolinea che entrambi hanno chiarito fin da subito che si è trattato "di una tragica fatalità causata da un gesto incauto della stessa vittima".

L'avv. Sodrio aggiunge: "Il Conte era regolarmente assunto e formato alla guida del muletto da anni, mentre il Pompa aveva tutto in regola, compresa l'assicurazione della quale beneficeranno i parenti della vittima"

E conclude: "Francamente non comprendo l'accusa mossa dalla Procura, ma sono certo che nel processo (che certamente ci sarà), dimostreremo l'assoluta innocenza dei miei clienti. A volte le tragedia non hanno colpevoli. Dobbiamo imparare ad accettarlo, anche se molto doloroso".

Nella foto l'avv. Michele Sodrio