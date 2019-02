Gino Lisa, "lavori a breve" dopo ok Ministero. "Dispiace che Marialuisa non potrà partecipare all'inaugurazione della pista"

Michele Emiliano ha commentato così la didaprtita della dottoressa Marialuisa D'Ippolito, ex presidente del comitato che da anni si batte per la riapertura del Gino Lisa, "donna straordinaria, forte e tenace".

Il governatore della Regione Puglia aggiunge: "Siamo molto addolorati, la ricorderemo per il grande impegno civile, in difesa dell’ambiente e della bellezza, in prima linea nella battaglia contro le autorizzazioni alle prospezioni e alle trivellazioni nel Mar Adriatico e quella contro la realizzazione di un parco eolico marino al largo del Gargano"

E prosegue: "Mi spiace particolarmente che Marialuisa non potrà partecipare alla inaugurazione della nuova pista dell’aeroporto Gino Lisa i cui lavori cominceranno tra breve dopo l’autorizzazione del Ministero competente. Marialuisa d’Ippolito, è stata un esempio morale per la nostra terra. Grande professionista del settore medico, protagonista del volontariato culturale e ambientalista prima come Capo Delegazione del FAI di Foggia, poi come Vice Presidente Regionale per la Puglia del Fondo Ambiente Italiano. Proseguiremo senza sosta, nella difesa dell’ambiente e del creato che ha così tanto caratterizzato la sua esistenza. Non la dimenticheremo"“