Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Le parole che mai avremmo voluto pronunciare, la notizia che mai avremmo voluto dare è arrivata. La Capitanata piange oggi la prematura scomparsa del primo Medico morto a causa del Covid19, contratto durante lo svolgimento, senza protezioni, della sua attività di Medico di Continuità Assistenziale. Si, senza alcun dispositivo di protezione. È così che stanno lavorando i Medici di Continuità Assistenziale e i Medici di Medicina Generale, senza alcuna mascherina, senza occhiali e senza guanti.

La nostra terra piange oggi la scomparsa di un grande Uomo e Medico, di un professionista che non si è mai risparmiato nella sua Professione, di un Collega sempre disponibile verso tutti e mai avaro di gentilezza e garbo. Sono qui a chiedermi come si può solo pensare di mandare in guerra soldati senza armi?

I Medici non si tireranno mai indietro in una situazione di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo restando, così, fedeli a quel giuramento che si onorano di rispettare sempre, ancor più ora, anche a rischio della propria vita. Di certo, però, è triste constatare che lo Stato li sta condannando a morte.

Il Sindacato Medici Italiani esprime la più sincera vicinanza alla famiglia Maghernino, augurandosi che la morte del caro Antonio possa servire ad evitarne altre.

Foggia 26/03/2020 Dott.ssa Nunzia Pia Placentino Vice Segretario Regionale – Regione Puglia