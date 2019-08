Un'altra giovane vita strappata, il cordoglio del sindaco di Torremaggiore per Irma: "Un sorriso venuto meno all'intero paese"

"Ho purtroppo appreso con infinita tristezza che ancora una volta un incidente stradale ha strappato all'affetto della sua famiglia e di chi l'amava, una vita giovanissima. Un sorriso venuto meno all'intero paese. Torremaggiore piange ancora una volta una giovane vita. Mi unisco al dolore che ha colpito la famiglia Costantino sia come sindaco di Torremaggiore che piange anche questa estate.

Sia come compagno dell'ex segretario del Partito Democratico, Peppino, sia come uomo e padre. A voi, genitori e a te Giovanni le mie più sentite condoglianze", è il messaggio di cordoglio del sindaco di Torremaggiore Emilio Di Pumpo, in ricordo di Irma Costantino, la 26enne tragicamente scomparsa la scorsa notte in un incidente stradale sulla SS 16.