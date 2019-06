L'ultimo struggente abbraccio a Francesco: "Gesù ti spalanca il cancello d'oro del Cielo"

"Francesco, volevi festeggiare "la notte bianca" a Roma: Dio ti preparava, invece, un giorno eterno e radioso, senza oscurità, in cielo".

Comincia così lo struggente messaggio che campeggia sul necrologio di Francesco Ginese, il ventiseienne foggiano tragicamente morto in un incidente presso l'università La Sapienza di Roma. Nella foto del manifesto che annuncia le esequie per domani alle ore 16 presso la Chiesa Gesù e Maria, c'è il volto spensierato di Francesco: cappellino, occhiali da sole, una paesaggio naturale meraviglioso alle sue spalle e un cielo sereno sgombro anche dalla più piccola nube. Quel Cielo che ora lo accoglie, lo avvolge, gli dona un abbraccio che in quella foto Francesco, con le braccia spalancate, sembra sul punto di ricambiare.

E poi c'è il sorriso, trascinante come pochi, che parenti, amici e parrocchiani di Gesù e Maria non dimenticheranno mai: "Volevi entrare in fretta alla festa alla 'Sapienza': lo Spirito di Dio ti dona ora la "sapienza" che viene dall'alto, pura, pacifica, piena di misericordia e di buoni frutti.

Tu non hai mai scavalcato nessuno nellal vita e, d'altra parte, nemmeno lo sapevi fare: Gesù ora ti spalanca il cancello d'oro del cielo e ti accoglie fra le sue braccia amorose".