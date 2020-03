Il Foggia piange per la scomparsa di Antonio: "Ci mancheranno il tuo sorriso e le pacche sulla spalla portafortuna"

Il Presidente, l’intero Consiglio di Amministrazione, i dirigenti, lo staff tecnico, i calciatori, il settore giovanile e tutti i collaboratori del Calcio Foggia 1920 piangono Antonio Cianci, magazziniere del club, venuto a mancare questa mattina in un terribile incidente stradale mentre si recava al campo sportivo di Troia per la seduta di allenamento odierna.

"Una tragedia immane - si legge in una nota ufficiale della società rossonera -, indescrivibile, che coglie tutti noi impreparati e che ci porta a stringerci inevitabilmente e con tutto l’amore possibile attorno alla famiglia del nostro Antonio, 38 anni e padre di tre splendidi bambini che avranno sempre la nostra vicinanza.

E lo ricorderemo con il suo sorriso, le sue battute e le “pacche” sulla spalla “che portavano bene”, come diceva lui. Un ragazzone genuino, sempre disponibile e altruista, pronto a farsi in quattro per aiutare gli altri. Ciao Antò, noi saremo sempre con te. E tu con noi".

Il cordoglio del Comune di Troia

La notizia del tragico incidente stradale in cui ha perso la vita il giovane Antonio Cianci, ha scosso l'intera comunità di Troia. "Antonio, come ogni giorno, si stava recando nella nostra città per raggiungere il campo sportivo dove il Foggia, da alcuni mesi si allena - dice Enzo Capuano, delegato allo Sport del Comune di Troia - stamane lo aspettavano sul campo per il suo insostituibile servizio. Antonio era un grande tifoso che svolgeva il suo lavoro con passione . Tutta la comunità sportiva troiana si stringe alla famiglia e alla società del Foggia".

"A nome mio e di tutta l'amministrazione comunale - dichiara il sindaco, Leonardo Cavalieri - esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, alla giovane moglie e ai tre bambini. Alla società rivolgo la nostra commossa partecipazione. Ciao, Antonio".