Titti non c'è più, punto di riferimento per i viaggiatori è volata via a 40 anni. "Accoglieva tutti con sorriso e simpatia"

Con un post su Facebook, Ferrovie del Gargano saluta Titti Conte: "Non c'è più, un destino inesorabile e inatteso ce l'ha portata via". Insieme al fratello Felice, gestiva l'omonimo bar sul viale della stazione a San Severo, da anni biglietteria autorizzata di FerGargano.

"Un punto di riferimento per i viaggiatori, giovani e non, i nostri autisti e ferrovieri: il suo sorriso, la sua simpatia accoglievano tutti. Persona garbata e affabile, sempre pronta a dispensare info e a dimenarsi tra un caffè e un clic al computer per stampare biglietti, o magari per dispensare risposte a quesiti telefonici"

Aveva 40 anni: "Resta il magone, la tristezza dei parenti e di noi amici, il vuoto di Felice... C'è però qualcosa che nemmeno il destino potrà cancellare: la sua simpatia, il suo sorriso".

