È morta Simonetta D'Alessandro, il magistrato di Foggia che dispose gli arresti del clan Spada

E' stata trovata morta, nel suo appartamento nella Capitale, Simonetta D'Alessandro, foggiana, giudice di sezione al Tribunale di Roma. La donna, 58 anni, ha ricoperto, nel recente passato, il ruolo di gip occupandosi di importanti inchieste (da 'Mafia Capitale' alle indagini contro i clan di Ostia) e, da pochi mesi, era presidente della X Sezione penale del Tribunale di Roma.

Tra le indagini seguite dalla giudice foggiana, si ricorda la recente ordinanza, firmata di suo pugno a gennario, che disponeva la custodia cautelare in carcere per 32 esponenti del potente clan Spada di Ostia. A fare la scoperta dell'accaduto, nel pomeriggio, è stato il figlio: preoccupato dal prolungato silenzio della madre, ha lanciato l'allarme ai carabinieri. I militari, entrati in casa insieme ai vigili del fuoco, hanno trovato la donna priva di vita, stroncata verosimilmente da un malore improvviso.