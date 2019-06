Addio a Chiara Valentino, una vita per gli animali e contro le ingiustizie: "Ciao guerriera"

Cerignola e il mondo animalista di Capitanata in lutto per la morte di Chiara Valentino, presidente dell'associazione 'Gli Amici di Balto', che insieme alle sue volontarie, aveva realizzato la prima oasi senza gabbie in Puglia inaugurata il 30 giugno dello scorso anno: "L'oasi nasce dall'idea che quelli che oggi sono canili devono trasformarsi in luoghi più umani senza gabbie dove gli animali, liberi in piccoli gruppi da 4-5 cani compatibili, devono esclusivamente transitare e non restarci a vita. La riconversione dei canili è uno dei punti cardine del nostro progetto 'Zero cani in canile' che finalmente può ora realizzarsi con questa oasi" spiegava Valentino.

In queste ore decine di messaggi di cordoglio-ricordo stanno riempendo la pagina del profilo Facebook di Chiara Valentina, definita da tutti una "guerriera". Aveva 48 anni.