La piccola Alice non ce l'ha fatta: è morta la bimba di 6 mesi in vacanza con i genitori sul Gargano

Prima le manovre per liberare le vie respiratorie, poi la corsa disperata verso l’ospedale di San Giovanni Rotondo, dove la situazione sembrava essersi ristabilita.

Ma per la neonata di 6 mesi, soccorsa ieri in un villaggio vacanze di Vieste nei pressi della spiaggia di Portonuovo, non c’è stato il lieto fine. La piccola Alice, originaria di Jesi e in vacanza sul Gargano con la famiglia, è deceduta in ospedale, nel reparto di rianimazione, nelle ore successive al suo arrivo.

A nulla sono valsi gli sforzi dei soccorritori di 118 ed elisoccorso prima, e dei medici che l’hanno presa in carico poi. A causare la morte della piccola sarebbero state delle complicazioni sopraggiunte, in seguito al rischio soffocamento da rigurgito.