Studenti abbracciano la città ferita, fuori da scuola per un sit in davanti al Comune: "Non abbiamo paura della mafia"

Hanno deciso di lasciare la scuola per qualche ora e scendere in piazza al fianco del Comune e delle istituzioni. E' l'iniziativa autonomamente assunta questa mattina a Monte Sant'Angelo da una quarantina di studenti dell'Istituto superiore "Giordani", che hanno voluto così far sentire la loro voce contro i recenti accadimenti intimidatori nella cittadina Unesco, non ultimo quello che ha riguardato l'incendio di tre porte della casa comunale la notta scorsa, a qualche ora dalla marcia per la legalità.