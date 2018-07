Un'altra auto in fiamme a Monte Sant'Angelo: è l'Alfa 156 di un muratore

Incendio auto, nella notte, a Monte Sant’Angelo. A bruciare, in via Raffaele Nigri, intorno alle 4.30 del mattino, è stata l’Alfa 156 di un muratore di 28 anni, pregiudicato del posto. Ancora da accertare le cause del rogo: benché non siano stati trovati evidenti inneschi, non si esclude la matrice dolosa dell’accaduto. La zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza. L'accaduto potrebbe essere riconducibile alla sfera privata dell'uomo. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.