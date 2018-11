Colpita dai delinquenti, associazione risponde su FB: "Rassegnatevi, saremo sempre più attivi e presenti"

Ancora una volta i ladri hanno fatto visita all'associazione Legambiente FestambienteSud di Monte Sant'Angelo. Hanno scassinato la porta, messo a soqquadro i locali e portato via alcuni materiali. Per la seconda volta in un anno i malviventi hanno violato la sede. Un episodio analogo si era verificato il 18 gennaio scorso.

Questo il commento apparso sul profilo Facebook del circolo di via Balduino: "Fare associazionismo è sempre più difficile, ma noi non ci scoraggiamo. Sempre più convinti che occorre fare di più e fare meglio. Saremo sempre più attivi e sempre più presenti. #rassegnatevi!"

Sul grave episodoio si è espresso anche il partito locale di Forza Italia: "Non avremmo mai pensato di dover intervenire nuovamente su un fatto grave come questo, ma è accaduto e la Monte perbene deve indignarsi. Come abbiamo avuto modo di dire in altre occasioni, Monte non dovrà mai piegarsi alla violenza, alla illegalità e ai soprusi; i montanari perbene hanno l'obbligo di condannare ogni forma di violenza, il vero cittadino non si gira dall'altra parte! Confidiamo nella collaborazione di chi, eventualmente, ha visto, perché il silenzio è complicità: solo così le Forze dell'Ordine potranno avere ulteriore forza nell'individuare i colpevoli di ogni atto delinquenziale per assicurarli alla Giustizia".