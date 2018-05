A Monte Sant'Angelo l'ottava edizione della CorriMonte

Si è rimessa in moto la macchina organizzativa della CorriMonte, gara podistica giunta all'ottava edizione e in programma sabato 4 agosto; la manifestazione ideata ed organizzata dal Gruppo Podistico Montanari DOC presieduto dal vivace ed intraprendente Raffaele Rinaldi si è guadagnata negli anni l’apprezzamento dei podisti provenienti da ogni parte d’Italia, grazie alla cura dei particolari, all’accoglienza riservata agli atleti, al calore dei Montanari oltre che alla bellezza di un percorso di 10 km, sicuramente tecnico ma che è un connubio tra arte, fede, storia e natura. Anche questa edizione è tappa del circuito provinciale CorriCapitanata2018 a testimonianza dell’elevato livello organizzativo della gara e della solidità del Gruppo Podistico Montanari Doc.

Immutato il programma della manifestazione con le gare giovanili a precedere la gara competitiva, anche quest’anno è prevista la non competitiva sulla distanza di 10km. Anche in questa edizione sarà ricordato un amico, maestro di vita e di sport che troppo presto ci ha lasciati, con il Memorial Vito Prezioso.