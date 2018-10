Assolto imprenditore accusato di estorsione: "Ora si profila il reato di calunnia contro l'accusatrice"

Dopo un lungo e sfibrante dibattimento ricco di colpi di scena e risvolti suggestivi, un importante imprenditore agricolo di Monte Sant’Angelo è stato assolto dal Tribunale di Foggia con la formula più ampia perché il fatto non sussiste.

La vicenda prospettava una accusa grave e di forte allarme sociale, con richieste estorsive di denaro ed episodi di pesanti minacce, miste a passaggi di violenze impressionanti, circa la vendita di alcuni apprezzamenti di terreni. Dunque incolpazioni di rilievo, sostenute e denunciate da una artista sipontina. "Il vaglio del confronto in aula non ha sorretto l’architrave accusatorio", spiega il legale dell’imputato l’avv. Pierpaolo Fischetti. "Anzi ha fatto sì che prorompessero molteplici contraddizioni e plateali smentite nel racconto della presunta persona offesa sino a sfociare in vere e proprie infamie nei confronti del mio assistito tanto che il Giudice ha ritenuto, nel suo dispositivo, di far trasmettere i verbali di causa alla competente Procura della Repubblica per determinarsi in merito al reato di calunnia, questa volta perpetrato ai danni dell’imputato. Un boomerang che si è andato a schiantare proprio contro chi incolpava".