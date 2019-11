"Non si chiama faida, si chiama mafia (e ammazza le persone)". Il sindaco di Monte: "Organizziamoci, siamo più di loro"

Il sindaco di Monte Sant'Angelo, Pierpaolo D'Arienzo, plaude alla 'Squadra Stato' per l'operazione Friends con la quale ieri sono stati compiuti 24 arresti, tra cui molti esponenti e affiliati dei clan dei Libergolis della città dei due siti Unesco - i 'Montanari' - e del gruppo criminale dei Papa a Lucera.

Operazione Friends, il commento del sindaco

"Abbiamo pensato fosse solo una guerra tra pastori, che coinvolgesse terre, pecore e capre. Ci hanno detto che si chiamava faida. E forse in principio è stato anche così. “L’importante è che si uccidano tra loro”, dicevamo. Ora però abbiamo aperto gli occhi. E con gli occhi anche le orecchie. Non si chiama faida. Le pecore e le capre non c’entrano più niente. Si chiama mafia. E ammazza le persone.

Compra armi per sparare e droga per uccidere. Fa rete con la camorra e con la ndrangheta. Con i suoi malaffari ha macchiato un territorio con il sangue. Lo ha massacrato, rovinando l’immagine più bella dei luoghi dove siamo nati.