Allarme incendi alle Tremiti: rafforzate le misure di sicurezza e soccorso pubblico, si valuta per i mezzi antincendio

A seguito degli incendi che hanno interessato l’isola di San Domino dell’Arcipelago delle Tremiti, nella notte tra il 12 e il 13 giugno scorsi, il Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, ha tempestivamente convocato un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi questa mattinata, per rafforzare le misure di sicurezza e del soccorso pubblico nell’isola.

All’incontro hanno partecipato, oltre ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Sindaco delle Isole Tremiti, i rappresentanti dei Carabinieri Forestali, dei Vigili del Fuoco, dell’Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali e della Protezione Civile Regionale. All'esito dell'incontro sono stati definiti numerosi interventi.

Innanzitutto, l’Arma dei Carabinieri ha confermato un potenziamento, già disposto, dei militari presentì sull’isola dal 1° luglio prossimo per il periodo estivo, mentre i Carabinieri Forestali intensificheranno i servizi di competenza; l’ARIF, d’intesa con l’Amministrazione comunale, dislocherà una squadra di Forestali a decorrere dal 24 giugno prossimo.

Ancora, nella giornata di domani sarà effettuato un sopralluogo congiunto per verificare la possibilità di allocare sull’isola mezzi antincendio dei Vigili del Fuoco. Il Prefetto ha manifestato apprezzamento per la disponibilità e la collaborazione assicurata nell’occasione da tutti i soggetti istituzionali interessati, finalizzata ad accrescere gli standard di sicurezza in una località di notevole interesse naturalistico e meta di consistente flusso turistico.

Nel frattempo Giovanni Vianello, commissario Ambiente Camera e bicamerale Ecomafie, ha presentato un'interrogazione per chiedere a governo interventi di potenziamento forze di polizia atte a controllo territorio e dotazione mezzi idonei a emergenza: “La notizia degli incendi divampati probabilmente in maniera dolosa nel bosco di San Domino (arcipelago Tremiti) è una ferita per l’intero territorio pugliese e nazionale. La piaga delle fiamme distruttive - specialmente di quelle appiccate con intenzione - va arginata attraverso un serio controllo a tappeto su tutto il territorio, anche dotando le Forze di polizia incaricate per intervenire nel corso delle emergenze ambientali con l’ausilio di mezzi idonei. Questi elementi imprescindibili richiedono un ulteriore potenziamento e primariamente, una seria pianificazione delle attività di perlustrazione. Quello che difatti ho chiesto al Governo tramite una interrogazione parlamentare è proprio una maggiore e più efficace gestione della fase emergenziale, accompagnata altresì dalla promozione di politiche territoriali e ambientali. Le Isole Tremiti - che proprio quest’anno festeggiano il loro trentennale dalla nascita della Riserva naturale marina - costituiscono un esempio di rara bellezza che va assolutamente protetto e valorizzato, anche perché, ad oggi, le Isole sono dotate di soli due piccoli mezzi con serbatoi da 200 litri, evidentemente insufficienti per questo tipo di urgenze. Ringrazio il tempestivo intervento delle Forze di polizia, dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione civile, probabilmente senza la loro immediata operatività ci ritroveremmo qui a raccontare altri e più gravi danni”.