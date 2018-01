San Severo: se ne andavano in giro armati di coltelli, ma hanno solo 12 e 13 anni

I Carabinieri della Compagnia di San Severo, con l’ausilio del personale dell’11° Reggimento Puglia, così come avvenuto durante le festività natalizie, hanno posto particolare attenzione all’attività preventiva e antirapina nei confronti di esercizi commerciali, farmacie e tabaccherie, soprattutto alle vie centrali della città dell’Alto Tavoliere. Due minorenni di 12 e 13 anni sono stati fermati a San Severo dai carabinieri, insospettiti dal loro comportamento, e trovati in possesso di un coltello con lama da 50 centimetri e di un taglierino con lama da 20. Accompagnati in caserma unitamente ai genitori, immediatamente avvisati dai militari, si è proceduto al sequestro delle due armi da taglio e alla segnalazione al Tribunale per i Minorenni.