Paura in Comune, operaio sale sul tetto e minaccia di togliersi la vita: "Voglio lo stipendio o mi butto giù"

"Voglio il mio stipendio o mi butto giù". Ieri mattina un operaio di San Severo è salito sul tetto del Comune di Francavilla al Mare, minacciando di gettarsi nel vuoto.

La protesta dell'uomo è finalizzata a rivendicare il saldo dello stipendio di agosto 2018. Protagonista del gesto eclatante è stato un uomo di 45 anni, originario di San Severo, che lavora come operaio per la De Francesco Costruzioni, ditta di Isernia che si è occupata dei lavori di ristrutturazione del municipio.

Come riporta ChietiToday.it, l'uomo è rimasto sul tetto per circa un'ora, con un cartello a spiegare le sue ragioni, minacciando di buttarsi giù. Solo quando sono arrivati i carabinieri, questi sono riusciti a farlo desistere dal suo intento e a farlo scendere. Sul posto anche vigili del fuoco, polizia municipale e 118. Non è la prima volta che accade un episodio simile. La ditta molisana, come si legge sul suo sito Internet, ha diversi progetti in Abruzzo, tra cui il project financing del cimitero di Francavilla al Mare.