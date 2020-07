La piccola Milla è uscita dall'ospedale: si avvicina la fine "di questa bruttissima avventura"

L'iter verso la piena guarigione prevederà ancora degli step, ma forse per la piccola Milla, il peggio è passato. Lo spera la famiglia, lo spera la sua Cerignola e tutta la Capitanata che ha sostenuto e sostiene la battaglia della bambina, un calvario iniziato oltre un anno e mezzo fa dopo che la piccola ingerì accidentalmente una batteria al litio.

Un anno e mezzo di ricoveri, operazioni, miglioramenti e ricadute. Fino al ricovero preso presso una clinica di Losanna, nella quale Milla, dopo il primo intervento, è finita sotto i ferri altre due volte a causa di alcune complicazioni.

Adesso la piccola sta meglio, come ha annunciato suo papà con un post sulla pagina Facebook a lei dedicata. Uno scatto nel quale Milla, seppur provata, non perde il suo sorriso, in compagnia di mamma, papà e del fratellino. La bambina è uscita dall'ospedale, dopo una broncoscopia di controllo che ha dato esito favorevole, ed è a Firenze per ulteriori controlli e per pianificare la fase successiva, ovvero la riabilitazione, "poi si organizzerà l'eventuale rientro a Cerignola", scrive il padre Giuliano.

Poi è previsto un ultimo ricovero a Losanna "con un passaggio da Firenze, per completare e chiudere, si spera, questa bruttissima avventura", spiega Giuliano, che poi conclude: "Lei è euforica e allo stesso tempo debole. Ma forte dentro come sempre".