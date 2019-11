Migranti avvelenati dal monossido a Borgo Mezzanone: identificata una delle vittime

Sono ancora in corso di identificazione i due migranti morti nella tarda serata di ieri in un casolare nei pressi dell’ex pista di Borgo Mezzanone.

Non ci sono dubbi sulle cause della morte dei due migranti rimasti avvelenati nella tarda serata dal monossido di carbonio sprigionato da un braciere, in un casolare situato nei pressi dell’ex pista di Borgo Mezzanone.

Secondo quanto riferito da Ansa, a dare l’allarme ai Carabinieri del Cara sono stati tre migranti – amici di una delle due vittime – preoccupati perché, recatisi in visita al casolare, nessuno aveva risposto. Giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco, i militari hanno fatto irruzione nella baracca trovando i corpi dei due uomini ormai senza vita e il braciere ancora acceso.

Una delle due vittime è stata identificata, si tratta di Elvis Bakendaka, 37enne di nazionalità camerunense. L’altra persona è un nigeriano le cui generalità sono in corso di verifica. Il magistrato ha disposto l’autopsia sui due corpi che verrà effettuata nelle prossime ore.