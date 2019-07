Migranti aggrediti a Foggia stavano andando a lavorare: sotto shock, ora temono un altro agguato

Ad eccezione della senatrice Teresa Bellanova, capogruppo del PD in commissione Attività produttive, non si registrano al momento commenti di condanna o attestati di vicinanza pubblici al 33enne senegalese e al 26enne della Guinea Bissau aggrediti da alcuni soggetti, al momento ignoti, che avrebbero teso l'agguato e lanciato le pietre dall'interno di un'autovettura.

L'episodio è avvenuto nei pressi dell'ex fabbrica di via Manfredonia mentre i due braccianti agricoli, che per fortuna hanno riportato ferite non gravi, si stavano recando al lavoro nei campi. A denunciare l'accaduto a FoggiaToday era stato il segretario generale della Flai Cgil Daniele Iacovelli. Le vittime avrebbero sostenuto di avere paura e di temere una nuova aggressione.

"Un abbraccio forte ai due ragazzi che a Foggia sono stati feriti con un lancio di sassi mentre andavano a lavorare per mano di esseri vili, razzisti e indegni. Mi auguro che le forze dell'ordine facciano chiarezza su quanto accaduto. E che il governo la smetta di seminare odio" ha scritto su Twitter la senatrice dem.

Più duro il commento del segretario generale della Cigl Giuseppe Gesmundo: "Un'azione vigliacca, che qualifica chi l'ha messa in atto. Colpire gente inerme, che si sta recando al lavoro, solo perché straniera, è un atto di violenza razzista e xenofoba".

Il sindacalista ha poi aggiunto: "Sono certo che chi ha responsabilità per l'ordine pubblico si sia già attivato con ogni mezzo per assicurare alla giustizia questi delinquenti. Ma non possiamo non evidenziare come nel paese c'è chi sta alimentando un clima di odio e intolleranza attraverso una narrazione falsa e strumentale dell'immigrazione, per meri tornaconti politici. Tutto questo fa male all'Italia: si fermi finché è in tempo, altrimenti sarà responsabile di un disastro sociale".