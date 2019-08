Gianpiero torna a casa, ad accoglierlo il sindaco Miglio: "Sei un esempio di forza e di amore per la vita. Non mollare"

San Severo accoglie il ritorno a casa di Gianpiero Saglimbene, il sottufficiale dell'esercito di Stanza a Codroipo, di ritorno da New York, dove è stato sottoposto a un delicatissimo intervento al Presbyterian Hospital per sconfiggere una grave forma di sarcoma. Ad accoglierlo, il sindaco Francesco Miglio.

"Stasera, insieme al consigliere Michele del Sordo, ho dato il bentornato di tutta la nostra comunità a Gianpiero, oggi rientrato dagli USA dove si è sottoposto ad un intervento chirurgico molto complesso.

Tutto ciò è stato possibile grazie ad una gara di solidarietà che ha visto partecipi singoli cittadini, le Forze dell’Ordine, il Ministero della Difesa con il ministro Trenta".

"Ma soprattutto - continua Miglio - è stata la forza di questo ragazzo, il suo amore per la vita, per la sua Barbara e per i due magnifici bambini a fronteggiare la malattia con coraggio e tanta determinazione. Gianpiero sei stato grande, un esempio di forza e di amore per la vita. Non mollare, continua a lottare, noi ci siamo. San Severo è al tuo fianco"