"Lui è tranquillo". Il legale di Emiliano su conclusione indagini: "Già respinta ipotesi accusatoria a livello di gravi indizi"

"Nel rispetto delle determinazioni della Procura, attendiamo in assoluta tranquillità l'eventuale seguito, eventuale poiché non è una richiesta di rinvio a giudizio. Tranquillità che ci deriva dal fatto che c'e già un giudice che ha valutato questa contestazione nella fase delle indagini preliminari e l'ha respinta a livello di gravi indizi, che è una soglia molto più bassa di quella che eventualmente ci vorrebbe per definire negativamente un processo".

Così all'Adnkronos, l'avvocato Gaetano Sassanelli, difensore del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a proposito dell'avviso di conclusione delle indagini notificato al governatore della Regione Puglia con l'ipotesi di reato di concorso in corruzione nell'ambito di una inchiesta della Procura della Repubblica di Foggia e della Guardia di Finanza di Bari sulle presunte pressioni che sarebbero state esercitate per la nomina del commissario della azienda pubblica per i servizi alle persone 'Castriota e Corropoli' di Chieuti.

Decreto di nomina mai emanato dal presidente e che il gip del tribunale di Foggia, come ha spiegato oggi la procura, "pur riconoscendo nei fatti oggetto di indagine la sussistenza in astratto della fattispecie corruttiva, ha tuttavia precisato che non risultava sufficientemente provata l'esistenza dell'accordo corruttivo tra Emiliano e i Cera. Pronuncia impugnata presso il Tribunale del Riesame di Bari che ancora non ha deliberato in merito".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La notifica dell'avviso di conclusione delle indagini "è un passaggio che vede il presidente assolutamente tranquillo - continua l'avvocato Sassanelli - non solo perché si tratta di una nomina che non ha mai fatto, tutte cose ampiamente spiegate, ma soprattutto perché, ribadisco, c'e' già una valutazione dell'autorità giudiziaria rispetto a questa iniziativa della Procura e, tutto sommato, è stata già respinta questa ipotesi accusatoria a livello di gravi indizi, figuriamoci a livello di prove. Naturalmente c'è massimo rispetto per le iniziative della Procura. Attendiamo con tranquillità il seguito", conclude.