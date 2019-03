Incredibile parto a Foggia, bambino nasce in casa alla Macchia Gialla: benvenuto al mondo Michele!

Si chiama Michele, come il nonno materno che non c'è più, pesa 3,2 kg ed è nato nel tardo pomeriggio di ieri alla Macchia Gialla di Foggia. Come una volta, in casa, tra le braccia di mamma Emanuela, papà Massimiliano e il fratellino Pietro. "Ero appena rientrato a casa e mia moglie ha avuto delle forti contrazioni, non abbiamo fatto in tempo ad andare in ospedale, ho chiamato subito il 118 ma nel frattempo il bambino, che aveva già la testolina fuori, è nato" racconta il papà, emozionato nel ricordare quei momenti di gioia e preoccupazione.

Cinque minuti dopo il parto 'fai da te', presso l'abitazione dei coniugi, sono arrivati gli operatori sanitari del 118: "Sono stati bravissimi, la dottoressa ha tagliato il cordone ombelicale e ci hanno trasportato a bordo di un'ambulanza in maternità".

Mamma Emanuele e il piccolo Michele stanno bene. Massimiliano, contentissimo, a FoggiaToday non nasconde però di aver avuto anche un pizzico di paura: "Lo spavento è stato tantissimo, perché temevo eventuali complicanze, che fortunatamente non ci sono state".

Benvenuto al mondo Michele, auguri e buona vita!