Maltempo in Capitanata, è allerta 'gialla': pioggia e forti raffiche di vento su tutta la provincia di Foggia

Non si arresta l'ondata di maltempo che sta colpendo diverse zone della Penisola. Il Centro funzionale decentrato della protezione civile ha emesso un bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico in tutta la provincia di Foggia e nell'intero territorio pugliese, a partire dalla mattinata di domani e per le successive 36 ore.

Si prevedono, infatti, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.