Torna il maltempo in Capitanata: allerta gialla venerdì 17 per "rischio idrogeologico per temporali"

Precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

E' il messaggio di allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali, emanato dalla sezione della protezione civile della residenza della Regione Puglia per la giornata di venerdì 17 luglio, in vigore dalle 8 del mattino e per le successive 36 ore.

L'evento previsto - come da bollettino ufficiale - riguarda l'intera Puglia, provincia di Foggia compresa.