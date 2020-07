Altro che mare, è allerta gialla in Capitanata e in Puglia: in arrivo un sabato di pioggia, fulmini, grandine e vento

Dalle 8 di domani mattina 4 luglio 2020 e per le successive 12 ore, quindi, allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali in tutta la regione ad eccezione del Salento