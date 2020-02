Il maltempo insidia San Valentino: è allerta 'meteo' per vento e pioggia nel Foggiano (e nel resto della Puglia)

Torna l'allerta meteo (gialla) per vento forte nel Foggiano. Lo comunica la Protezione Civile Regionale: dal primo mattino di domani, venerdì 14 febbraio, e per le successive 24-36 ore, "previsione di venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali sulla Puglia, in particolare su settori appenninici e costieri".

Attese anche "possibili mareggiate lungo le coste esposte". La previsione su tutta la regione, invece, prevede "dalle 8 di domani, e per le successive 12 ore, precipitazioni, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. Pertanto, dalle 8 di domani e per le successive 12 ore è' prevista allerta gialla per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali su tutta la Puglia; dalle ore 6 di domani e per le successive 24-30 ore èprevista allerta gialla per rischio vento su tutta la Puglia".