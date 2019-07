Dopo lo scioglimento per mafia, Mattinata prova a rialzare la testa: arriva 'PacificAzione', volti e testimonianze per uscire dall'omertà

A partire dal 11 luglio fino a settembre inoltrato, Mattinata ospiterà l’edizione 2019 di PacificAzione, una serie di incontri avente come tema catalizzatore la cultura della legalità e la sua divulgazione.

L’intero programma è stato organizzato e ideato dal “meet-up per la legalità e l’integrazione sociale PacificAzione” nato a Mattinata dall’idea di alcuni cittadini attivi con la volontà di non omologarsi ad uno stato di abbandono culturale nel quale l’illegalità ed il malaffare trovano linfa vitale.

Il meet-up PacificAzione si è reso promotore, assieme al locale Istituto Comprensivo Scolastico e alla Parrocchia SS. Maria della Luce, del progetto FABLES “Formazione degli Adulti e dei Bambini alla Legalità e all'Educazione Sociale” culminato lo scorso 18 maggio con “Un passo alla volta: in Marcia per la Legalità”, evento tenutosi per le vie cittadine di Mattinata con l'autorevole presenza di sindaci dei comuni limitrofi, le rappresentanze istituzionali e di padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo.

Per questa edizione gli appuntamenti raddoppiano, da luglio a settembre, con testimonianze d'eccezione dei protagonisti della lotta alla Quarta Mafia, con particolare attenzione al mondo imprenditoriale con due incontri dedicati alle tematiche del racket e delle possibili strategie di sviluppo per arginare e combattere il sistema mafioso, la presentazione di libri coraggiosi con la presenza degli autori con i quali sarà possibile dialogare e confrontarsi oltre all'analisi del rapporto tra giornalismo e fake news.

Questo percorso di cultura della legalità è condiviso con altri soggetti ed associazioni che vivono quotidianamente il territorio garganico e dell’intera provincia di Foggia: Federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane, Associazione Antiracket di Vieste, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia, Confcommercio Foggia, Parrocchia Santa Maria della Luce, Azione Cattolica Diocesana – Manfredonia - San Giovanni – Rotondo – Vieste.

Menzione speciale per l’Ass.ne LIBERA coordinamento provinciale di Foggia che, oltre a sostenere PacificAzione, si occupa anche di supportare tecnicamente l’iniziativa che rappresenta una tappa fondamentale del percorso avviato a settembre 2018 e che porterà associazioni e liberi cittadini di Mattinata alla costituzione ufficiale del presidio cittadino di Libera.

Ecco il calendario degli appuntamenti:

Giovedì 11 luglio ore 19.30 – c/o Piazzale parrocchiale chiesa SS. Maria della Luce, presentazione del libro “TI MANGIO IL CUORE” - in collaborazione con FELTRINELLI EDITORE. Carlo BONINI e Giuliano Foschini (giornalisti di REPUBBLICA e autori del libro). Modera Cristian PAOLINI – giornalista Sky

Martedì 16 luglio ore 19.30 – c/o MadMall Via T. Tasso, snc: La Quarta Mafia – Il racconto degli inquirenti - in collaborazione con LIBERA Coordinamento di Foggia, con Ludovico VACCARO procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, Daniela Marcone vice presidente nazionale di LIBERA. Modera Giovanna GRECO – giornalista foggiatoday.it

Sabato 20 luglio ore 19.30 – c/o Piazzale parrocchiale chiesa SS. Maria della Luce: Giornalismo VS Fake News - Presentazione del libro SLOW JOURNALISM - in collaborazione con FANDANGO EDITORE e ORDINE DEI GIORNALISTI DI PUGLIA. Daniele NALBONE co-autore del libro SLOW JOURNALISM, Piero RICCI presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia. Modera Antonella SOCCIO – giornalista bonculture

Mercoledì 24 luglio ore 19.30 – c/o MadMall Via T. Tasso, snc. La legalità attraverso la rinnovata fiducia nel progresso economico - in collaborazione con CCIAA di Foggia, Associazione FAI ANTIRACKET di Vieste e FAI Federazione Antiracket Italiana. Con Fabio PORRECA presidente della CCIAA di Foggia, Nicola ROSIELLO presidente della Associazione FAI ANTIRACKET di Vieste, Damiano GELSOMINO presidente Confcommercio Foggia. Modera Pietro LOFFREDO – giornalista Telenorba

Giovedì 8 agosto ore 19.30 – c/o MadMall Via T. Tasso, snc. La Quarta Mafia – Il racconto degli investigatori - Incontro pubblico in collaborazione con LIBERA Coordinamento di Foggia, con Marco AQUILIO colonnello dell’Arma dei Carabinieri – Comandante Provinciale di Foggia. Modera Felice SBLENDORIO – giornalista bonculture

Lunedì 26 agosto ore 19.30 – c/o MadMall Via T. Tasso, snc. La Mafia esiste ma ora lo Stato c’è – presentazione del libro “LA LUPA” - in collaborazione con SEM EDITORE. Con Piernicola SILVIS scrittore ed ex-questore di Foggia. Modera Giacinto PINTO – giornalista RAI

Giovedì 19 settembre ore 18.30 – c/o Piazzale parrocchiale chiesa SS. Maria della Luce. Il presidio di LIBERA di San Marco in Lamis incontra la comunità di Mattinata - in collaborazione con LIBERA Coordinamento di Foggia. Con Marianna e Arcangela LUCIANI vedove dei Fratelli Luciani. Modera Gennaro TEDESCO – giornalista e autore

27 settembre ore 18.30 – c/o Piazzale parrocchiale chiesa SS. Maria della Luce. Le nuove infrastrutture per lo sviluppo e la rinascita del Territorio - in collaborazione Studio VALLE, ALIDAUNIA. Con Gerardo NAPPA architetto e progettista ampliamento pista aeroporto Gino Lisa Foggia, Roberto PUCILLO proprietario e direttore generale Alidaunia Srl. Modera Dino SORGONA’ – giornalista RAI