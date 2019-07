Fiamme a Mattinata: a fuoco nella notte l'auto di una coppia

Fuoco nella notte a Mattinata. Intorno alla mezzanotte meno un quarto un'auto è andata fuoco: si tratta di una punto di proprietà di una donna polacca del '78, in uso anche al marito, classe '55 in pensione. Sul posto vigili del fuoco e Carabinieri, che stanno procedendo con le indagini, per quanto i coniugi non abbiano al momento offerto elementi utili per risalire alle cause. L'auto è andata in fiamme nei pressi dell'abitazione della coppia, dov'era parcheggiata: l'area non sarebbe videosorvegliata. Complesso anche il lavoro del 115, che non avrebbe trovato tracce di innesco.