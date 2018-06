Mattinata, furto al bar della stazione di servizio: ladri scappano con denaro e tabacchi

Furto ai danni del bar-tabacchi dell'area di servizio 'Piemontese Carburanti' di Mattinata. Il fatto è accaduto nella notte, intorno alle 2.30, nell'area di servizio posta lungo la Statale 89: ignoti hanno forzato la porta posteriore dell'attività e hanno asportato il denaro presente in cassa (circa 200 euro) e tabacchi per un valore ancora da quantificare. L'attività è dotata di sistema di videosorveglianza, ma i malviventi erano tutti incappucciati. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.